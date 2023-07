LIMBURGERHOF. Athleten des TV Thaleischweiler und des TV Lemberg starteten am Samstag bei den Pfalzmeisterschaften im Blockmehrkampf. Mit beachtlichen Erfolgen und etlichen Podiumsplätzen.

Die erst elfjährige Mia Tauras (Weselberg) gewann als Jüngste in der Altersklasse W12 den „Block Wurf“: 75 Meter Sprint in 12,41 Sekunden, 60 Meter Hürden in 11,95 Sekunden, Weitsprung: 3,60 Meter, Kugelstoßen mit der 3 kg Kugel: 7,05 Meter und Diskuswurf (075 kg): 19,25 Meter. „Sie war die große Überraschung. Wir hätten niemals mit dem Pfalzmeistertitel gerechnet, noch dazu, als jüngste Starterin“, freute sich TVT-Trainer Peter Fremgen über den Überraschungserfolg seiner jungen Leichtathletin.

Die 15-jährige Petersbergerin Mariella Rung landete auf dem zweiten Platz: „Mariella ist etwas unter ihren Erwartungen und Möglichkeiten beim Kugelstoßen geblieben“, so Fremgen. Amy Mongenau, gebürtige Thaleischweilerin, jetzt in Contwig wohnend, gelang der Sprung aufs Treppchen mit Platz drei in der Altersklasse der unter Zwölfährigen.

Die drei Athleten des TV Lemberg wählten allesamt den Block-Lauf mit Hürden- und Flachsprint, Ballwurf, Weitsprung und einer Laufdistanz. Der 13-jährige Oberauerbacher Ole Schöndorf feierte in der Altersklasse M14 den zweiten Platz. In allen Disziplinen erreichte er persönliche Bestleistungen und glänzte vor allem in 6:52,53 Minuten über 2000 Meter. Insgesamt sammelte er 2234 Punkte.

In der Altersklasse M13 kam der Hinterweidenthaler David Bauer mit 2152 Punkten auf Platz drei und verbesserte seine Bestleistung aus dem Frühjahr um satte 120 Punkte. Bestleistungen erreichte er über 800 Meter (2:30,06 min), im 75-Meter-Sprint (10,86 Sekunden) und im Ballwurf (38,5 Meter). Die Dahnerin Sophie Meyer kam in ihrem ersten Mehrkampf auf 1927 Punkte und Platz 7. Die meisten Punkte holte sie über 800 Meter (2:38,26 Minuten/468 Punkte) und im Weitsprung (4,12 Meter/ 450 Punkte).