Bis zum 31.Juli gibt es einen Ausverkauf in Meyers Trendstore in der Fußgängerzone, danach ziehen sich die Inhaber Sabine und Ralf Meyer endgültig zurück. Doch das Geschäft wird nicht schließen, Nachfolger wurden gefunden.

Fünfzehn Jahre gibt es Meyers Trendstore in der Pirmasenser Fußgängerzone. Zuerst ein paar Jahre im oberen Teil, im ehemaligen Present-Shop, dann am heutigen Standort. Der Laden ist in Pirmasens eine regelrechte Institution geworden. Nicht nur die Kombination von Deko und Bekleidung macht das Ambiente dieses Geschäfts aus, sondern eben auch das Ehepaar Meyer selbst, nebst dem Team, machte es all die Jahre so besonders. Besonders waren waren auch Aktionen wie beispielsweise „Meyerzon“ während der Corona-Zeit, wo sie via Whatsapp ihre Waren anboten, Bestellungen annahmen und den Kunden an die Haustür brachten. Solche Aktionen haben sie mit ihren Kunden zusammengeschweißt, waren aber natürlich auch anstrengend.

Nun kommen die Kunden mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Schnäppchen und Abschied. Doch es gibt gute Nachrichten. „Es wird ganz in unserem Sinne weitergehen“, erklärt Sabine Meyer freudig und auch erleichtert. Die Nachfolge steht fest und es ist wieder ein Ehepaar: Sylvia und Bernhard Lösch aus Schopp, selbst langjährige Kunden bei Meyers, werden das Geschäft übernehmen. Sabine und Ralf Meyer war es wichtig, dass hier nach ihnen wieder ein Paar hinter der Theke steht. Und das haben sie nun geschafft. Auch das Sortiment in dieser Kombination wird weitgehend erhalten bleiben und das Team von Verkäuferinnen wird ebenfalls komplett übernommen. Nach der Schließung Ende Juli wird es lediglich eine kurze Renovierungsphase geben und Mitte August wird dann die Wiedereröffnung gefeiert.