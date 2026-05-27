In Pirmasens und Rodalben ist derzeit ein Spezialfahrzeug der Firma Berkenbusch im Auftrag der Stadtwerke Pirmasens unterwegs. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtwerke hervor. Das Messfahrzeug registriert demnach mithilfe einer gut sichtbaren Dachvorrichtung lokale Konzentrationen von Methan und Ethan, den Hauptbestandteilen von Erdgas, sowie die Windrichtung. Damit sollen kleine Lecks in Gasleitungen aufgespürt werden.

Hintergrund ist die EU-Methan-Verordnung, die im August 2024 in Kraft trat und Gasnetzbetreiber verpflichtet, ihre Netzgebiete regelmäßig auf Emissionen zu untersuchen. Die Ergebnisse der Messfahrten werden in einem Bericht zusammengefasst und an eine noch nicht näher benannte Behörde übermittelt. Die Messfahrten haben am Mittwoch begonnen und sollen in den kommenden drei Wochen stattfinden.