Am Mittwoch ist es am Kaufland in der Wiesenstraße zu einer Messerstecherei unter Jugendlichen gekommen. Gegen 14.30 Uhr gerieten laut Polizeiangaben fünf junge Leute in Streit. Auch zwei Messer sollen laut Polizeiangaben im Spiel gewesen sein. Die Polizei war, auch bedingt durch die räumliche Nähe des Polizeireviers, unmittelbar vor Ort. Zwei der fünf Jugendlichen waren nach Eintreffen der Beamten bereits verschwunden, wurden jedoch schnell ermittelt. Drei Beteiligte erlitten jeweils leichte Verletzungen. Der Grund der Auseinandersetzung ist ebenso wie die strafrechtliche Einordnung der Geschehnisse Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.