Das Amtsgericht Pirmasens war am Dienstag, am dritten Verhandlungstag, davon überzeugt, dass es der 25-jährige Angeklagte war, der am 18. Mai 2020 einem 27-Jährigen eine Schnittverletzung am Oberarm zugefügt hatte.

Der Geschädigte hatte ausgesagt, seine Ex-Freundin habe ihn an besagtem Tag auf den Exerzierplatz bestellt. Dort habe er den Angeklagten angetroffen, der inzwischen mit der besagten Ex-Freundin liiert sei. Als er mit seinem Scooter wegfahren wollte, habe ihn der 25-Jährige von hinten mit einem Messer am rechten Oberarm verletzt. Eine tiefe, zehn Zentimeter lange Schnittverletzung habe im Krankenhaus genäht werden müssen. Mit dem Arm habe er bis heute Probleme. Ob es wirklich ein Messer war, blieb offen. Der Geschädigte räumte bei der Verhandlung ein, dass er den Gegenstand nicht gesehen habe, da der Angriff von hinten kam.

Der Angeklagte wiederum hatte vor Gericht geschwiegen. Aber gegenüber der Polizei hatte er zugegeben, dass er eine Auseinandersetzung mit dem 27-Jährigen hatte. In seinem Schlusswort wiederholte er am Dienstag, er habe „nichts mit der Sache zu tun“. Seine Ex-Freundin, die ihn auf den Exerzierplatz bestellt hatte, war nicht vor Gericht erschienen und konnte auch nicht durch die Polizei vorgeführt werden. Weitere Zeugen konnten nicht namentlich festgestellt werden.

Das Gericht sah keinen Grund, den Angaben des Geschädigten nicht zu glauben. Es verurteilte den bis dahin nicht vorbestraften Angeklagten zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten. Als Auflage muss der 25-Jährige nun 100 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten und 500 Euro als Schadenersatz an den Geschädigten bezahlen.

Verteidiger Rainer Fuchs hatte Freispruch beantragt. Ihm war die Beweislage zu dünn. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.