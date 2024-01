Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wissenswertes rund um die Themen Gesundheit, Lifestyle und Freizeit hat am Wochenende die Pro Vita in der Pirmasenser Messehalle geboten. Über 100 Aussteller präsentierten sich. Am Samstag haben wir einen Rundgang über die Messe gemacht.

Bereits zur Eröffnung der Pro Vita ist einiges los am Eingang der Pirmasenser Messe: Menschen aller Altersgruppen und auch Familien mit Kindern drängen von der winterlichen Kälte ins warme