Pirmasens, Lissabon, Wien und Hamburg haben etwas gemeinsam: Alle vier Städte haben Projekte beim „Creative Bureaucracy Festival“ eingereicht und wurden ausgezeichnet. Pirmasens wurde ausgewählt für die Messe „Kreativvitti“, die im vergangenen Jahr zum zweiten Mal stattgefunden hat. Die Auszeichnung soll am Donnerstagmorgen im Rahmen des Europäischen Kultur- und Kreativwirtschaftsgipfels in Berlin erfolgen, wie ein Sprecher des „Kreativen Verwaltungsfestivals“, so die Übersetzung des Festivalnamens, auf Anfrage bestätigte. Die Bewerbung von Pirmasens mit der „Kreativvitti“ hat der Pirmasenser Wirtschaftsförderer Mark Schlick eingereicht. Laut Pressestelle musste Schlick dazu eine umfangreiche Bewerbung in englischer Sprache verfassen und dazu Flyer, Videos und den Link zur Internetseite in englischer Sprache anfügen. Die europäisch besetzte Jury habe das multimediale Info-Paket zur Messe davon überzeugt, dass die „Kreativvitti“ im internationalen Vergleich ein EU-Vorzeigeprojekt sei, erläuterte Lina Klug von der Pressestelle der Stadtverwaltung. „Es handelt sich um eine Vorbildinitiative, die Innovationen in öffentlichen Verwaltungen fördert“, so die Mitteilung der Jury.

Heute wird die „Kreativvitti“ bei dem Festival mit einem Videoclip und einer Liveschalte zu Mark Schlick nach Pirmasens präsentiert. Das Pirmasenser Projekt wird unter dem Programmpunkt: „Gute, bessere Bürokratie, Kreativwirtschaft trifft auf kreative Bürokratie“ vorgestellt. Pirmasens rücke durch die Nominierung der „Kreativvitti“ als Beispiel für kreatives und innovatives Verwaltungshandeln in Europa in den Fokus einer internationalen Fachöffentlichkeit, so die Pressestelle. Die Pirmasenser Kreativmesse soll im Spätherbst 2022 zum dritten Mal stattfinden. Die ersten Vorbereitungen laufen bereits.