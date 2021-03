Die Fraktion Linke-Partei ist am Montag im Stadtrat mit ihrem Antrag gescheitert, die Stadt solle die Messegesellschaft neu aufstellen und öffentliche Aufgaben und Vermietung auf dem Gelände strikt trennen.

Frank Eschrich (Linke-Partei) hatte gefordert, die Stadt solle auf dem Messegelände „mit Steuergeldern nur noch das finanzieren, was dort an Pflichtaufgaben der Stadt stattfindet“. Hintergrund ist, dass die Stadt jedes Jahr viel Geld in die Messe steckt, um diese nutzbar zu halten beziehungsweise zu machen. Die Linke-Partei stört sich dabei insbesondere an den Ausgaben für die Hallen 3 und 4, welche die Stadt als Lagerflächen vermietet. Eschrich spricht von „steuerlichen Subventionen auf rekordverdächtigem Niveau“. 19 Ratsmitglieder stimmten in der digitalen Stadtratssitzung am Montag für den Antrag, 25 dagegen, zudem gab es eine Enthaltung. Der Antrag fand also keine Mehrheit.

In dem 32.000 Quadratmeter großen Messekomplex in städtischer Hand sind mehrere öffentliche Einrichtungen untergebracht − etwa Jugendverkehrsschule, Schulverwaltungsamt und Schulbuchausleihe −, weitere wie das Stadtarchiv sollen folgen. Wären besagte Einrichtungen woanders in der Stadt, so müsse man dort Miete zahlen, sich an Kosten beteiligen der gar neu bauen, hatte der Beigeordnete Denis Clauer bereits vor 14 Tagen im Hauptausschuss argumentiert.

Der Jahresabschluss der Messe Pirmasens GmbH stellt für 2019 einen Fehlbetrag von über einer Million Euro fest. In diesem Jahr wird ein Minus von 2,9 Millionen Euro erwartet. Hintergrund sind Baumaßnahmen, Instandhaltungen und Investitionen in den Brandschutz. Die Existenz der Messe GmbH ist nur gesichert, weil die Stadt jährlich die Verluste trägt, was der Stadtrat am Montag erneut beschloss.

Laut Clauer ergibt es keinen Sinn, die Investitionen wie von Eschrich vorgeschlagen auseinanderzudividieren und auf städtisch genutzte und vermietete Flächen aufzusplitten. Wenn eine neue Heizung und Brandschutzmaßnahmen anstünden, könne man das nicht in einigen Teilen umsetzen und in anderen nicht. Ebenso wenig könne man die marode Fassade nur teilweise erneuern.

Eschrich hatte gefordert, die Stadt solle sich gegebenenfalls von den Lagerflächen trennen. Das kann sich Clauer durchaus vorstellen, doch wolle man die Hallen nicht verschenken, sondern zu einem angemessenen Preis verkaufen. Allerdings gebe es überhaupt keine Interessenten. Er erinnerte außerdem daran, dass die Stadt nicht alleiniger Besitzer der Messe ist. An der Messe Pirmasens GmbH sind neben der Stadt die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) sowie die Firmen Ring Maschinenbau und Convar beteiligt. Fördergeld fließe für das gesamte Areal, nicht nur für den städtisch genutzten Teil, erläuterte Clauer.

Eschrich regte am Montag daraufhin an, Teile des Komplexes stillzulegen und sich nur auf die städtisch genutzten Flächen zu konzentrieren. Alles andere könne sich eine Stadt, „die keinen einzigen Euro übrig hat, um soziale Projekte zu finanzieren“, nicht leisten.

Sebastian Tilly (SPD) begrüßte die „Grundidee“ hinter Eschrichs Vorschlag, die Messe immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, und auch Ferdinand L. Weber (AfD) konnte dem Antrag etwas abgewinnen. Stefanie Eyrisch (CDU) wähnte sich angesichts der Diskussionen über die Messe in einer Zeitschleife wie im Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“, so auch der Beigeordnete Denis Clauer: „Wir haben alle Argumente zum wiederholten Mal ausgetauscht.“