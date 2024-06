Der Monolith ist der touristische Anziehungspunkt für die Gemeinde Donsieders. Auf einer Anhöhe über der Gemeinde ist er auch ein sehr beliebter Treffpunkt für alle Generationen. Seit vielen Jahren veranstaltet die katholische Kirchengemeinde „Herz-Jesu“ hier einen Gottesdienst zur Erinnerung an Pfarrer Alfons Wilhelm. Der Priester war der Stifter der Anlage. Der Gottesdienst findet am Mittwoch, 26. Juni, um 18 Uhr am Monolith statt. Sollte es regnen, wird er in der Herz-Jesu-Kirche gehalten. Die katholische Kirchengemeinde bietet im Anschluss an die Heilige Messe einen kleinen Umtrunk mit Laugengebäck an. Es werden die Besucher zum Verweilen und zu Gesprächen eingeladen, informiert die Kirchengemeinde. Die katholische Kirche Herz-Jesu blickt dabei auf 90 Jahre Errichtung der Herz-Jesu-Kirche zurück.