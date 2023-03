Ein merkwürdiger Brand hat am Freitagabend Feuerwehr und Polizei beschäftigt. In einem Mehrfamilienhaus an der Ziegelhütte wurde im sechsten Obergeschoss Rauch entdeckt, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr eilte herbei, öffnete die Tür und fand – niemanden. Kein Mensch in der Wohnung, aber auf dem Balkon brannten einige Kleidungsstücke. Jetzt will die Kriminalpolizei herausfinden, wer da wessen Sachen angesteckt hat, vielleicht auch wieso, und wo eigentlich der Wohnungseigentümer war.

Hinweise an die Polizeiinspektion Pirmasens: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.