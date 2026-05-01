Am Sonntag haben die Brüder aus Pirmasens ein Top-Spiel vor der Brust.

Gut läuft es für die seit Anfang des Jahres erstmals in einer Vereinsmannschaft zusammenspielenden Kai und Kimi Merk in der Jogurku-Liga, der höchsten Fußballklasse von Kirgisistan. Die Brüder aus Pirmasens liegen mit Alga Bishkek nach sieben Spieltagen zwei Punkte hinter Spitzenreiter Muras United auf Rang zwei. Der beim FK Pirmasens ausgebildete Kai Merk erzielte drei der bisher 16 Alga-Tore, Kimi Merk traf einmal. „Die Stimmung im Team ist super, weil wir einen tollen Saisonstart hingelegt haben“, berichtet Kimi Merk. Am Sonntag (16 Uhr Ortszeit) steigt in der kirgisischen Hauptstadt das Top-Spiel gegen den Tabellendritten Asia Talas. Ende März gehörten Kai und Kimi Merk auch zur Startelf von Kirgisistans A-Nationalteam beim 2:5 gegen Madagaskar.