Der ESV Pirmasens II hat seinem Negativtrend in der 2. DKBC-Frauen-Bundesliga ein Ende gesetzt. Und wie! Mit 7:1 (3272:3121 Kegel) fertigten die Eisenbahnerinnen den bis dato auf Rang vier liegenden SKK Helmbrechts ab.

„Endlich ist der Knoten geplatzt, auch wenn noch Sand im Getriebe war. Der Sieg wird uns Auftrieb geben“, sagte die in ihrem Duell erfolgreiche ESV-Mannschaftsführerin Maria-Luise Weinkauff nach dem ersten Saisonsieg. Die ersten vier Partien hatte ihr Team verloren.

Dass der ESV II zur Halbzeit bei 2:1 Teampunkten ein sattes Plus von 92 Kegeln hatte, lag vor allem an Melanie Wetzel, die ihre Gegnerin um 86 Kegel distanzierte. In Hälfte zwei fuhren Almut Neu und Nicole Winicker trotz eines holprigen Beginns 3:1-Siege ein. Offenbar inspiriert von den guten Leistungen ihrer Töchter Alena und Alisa im vorausgegangenen Erstliga-Spiel des ESV I, trumpfte auch Petra Bimber auf und gewann glatt mit 4:0.

So spielten sie

ESV Pirmasens II - SKK Helmbrechts 7:1 (18:6 Sätze, 3272:3121 Kegel). Melanie Wetzel - Nicole Müller 3:1 (590:504), Sara Scherer - Nadja Knopf 2:2 (527:543), Maria-Luise Weinkauff - Rebecca Lang 3:1 (524:502), Almut Neu - Kathrin Hoppert 3:1 (532:519), Nicole Winicker - Ursula Hübner 3:1 (541:527), Petra Bimber - Sylvia Sorge 4:0 (558:526).