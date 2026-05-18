Helmut Igel widmet sich in der neuesten Ausgabe seiner Kolumne „Tore, Träume, Temperamente“ auch den späten Treffern von Leon Schröder für Hinterweidenthal.

Meisterparty (1): Kleines Feuerwerk am Galgenberg

„Wir lassen es krachen.“ Dies sagte am frühen Sonntagabend mit einem Hauch von Zufriedenheit in der Stimme Gerhard Strütt, der Spielleiter der Spielvereinigung Waldfischbach-Burgalben, die gerade in der Fußball-B-Klasse Ost mit einem 2:0 am Galgenberg gegen den SV Lemberg II ihr Meisterstück gemacht hatte. Direkt nach dem Schlusspfiff „unterrichtete“ ein kleines Feuerwerk die Doppelgemeinde über den Titelgewinn.

In Waldfischbach-Burgalben war man optimistisch gewesen, dass die Meisterschaft schon am vorletzten Spieltag perfekt gemacht wird. „Die Mannschaft hatte alles vorbereitet“, erzählte Strütt. Zur Meisterschaftsfeier vor Ort gab es Freibier, und selbst die Ehefrauen und Freundinnen der Spieler trugen ein Meistertrikot. Die selbst kreierte Meisterschale wanderte durch alle Hände. Kurzum: „Die Stimmung war bestens.“

Strütt haderte nur mit der Chancenverwertung. „Wir hatten rund 15 Großchancen und schießen nur zwei“, klagte er, und Ex-Oberligaspieler Sebastian Kuhnhardt ergänzte: „Das war sinnbildlich für die gesamte Saison. So einen Abschied habe ich mir gewünscht. Für mich – ich bin 35 – ist insbesondere aus beruflichen Gründen Schluss.“

Meisterparty (2): SVN hat Torverhältnis wie die Bayern

Auch in Niederauerbach wurde gefeiert. Nach sieben Siegen in Folge mit 50:0 Toren – zuletzt ein 9:0 gegen den Tabellenachten SG Rieschweiler II – steigt der SVN Zweibrücken aus der A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken in die Bezirksliga auf. Nicht nur das: Auch die zweite Mannschaft des ehemaligen Regionalligisten steigt auf – als Vizemeister der C-Klasse West. „Das ist schon was Besonderes“, freute sich auch SVN-Vorsitzender Rainer Seibert. „Mittlerweile haben wir mit 123:30 ein Torverhältnis wie die Bayern (122:36)“, schwärmte Seibert, sich gegen lautstark feiernde Fans und Spieler stimmlich durchsetzend. Nach dem Spiel gab es ein Feuerwerk, Zigarren wurden herumgereicht.

Späte Treffer: Rettet Schröder Hinterweidenthal II?

Der SV Hinterweidenthal II kämpft in der B-Klasse Ost gegen den Abstieg und musste am Sonntag zum Vizemeister der Vorsaison, der SG Bruchweiler. Als das Team um den wieder mitspielenden Trainer Lukas Werner in der 88. Minute mit 1:3 in Rückstand geriet, schien die Hoffnung auf einen Punkt dahin. Nur A-Junior Moritz Dorst blieb zuversichtlich. „Dann mache mer halt noch zwä“, sagte der Teenager. Und so kam es: Zunächst stocherte Leon Schröder in der ersten Minute der Nachspielzeit das Runde ins Eckige der Bruchweilerer, und zwei Minuten später bugsierte er einen Freistoß zum 3:3-Endstand ins Tor. Damit schob sich Hinterweidenthal am SV Ruhbank vorbei auf den zweitletzten Platz, der eventuell den Verbleib in der B-Klasse bedeutet. „Die Moral und die Trainingsbeteiligung waren die gesamte Runde sehr gut. Jetzt wurden wir mal belohnt“, kommentierte Werner den womöglich sehr wichtigen Punktgewinn.

Wendels Fünferpack: Auch Fachkraft fürs Toreschießen

Philipp Wendel ist eine Fachkraft für Wasserversorgungstechnik. Zunehmend entpuppt er sich auch als Fachkraft in Sachen Toreschießen. „Er will sich immer weiter verbessern, arbeitet sehr akribisch daran“, sagte Michael Scheib, der Trainer des Sportclubs Busenberg, dessen Trikot Wendel trägt.

Am Sonntag im Match gegen den FC Rodalben II erntete er „den Lohn seiner Arbeit“, wie es Scheib ausdrückte. Beim 10:1-Heimsieg schaffte er nicht nur binnen einer Viertelstunde einen Hattrick, sondern schoss insgesamt gleich fünf Tore, rückte damit in der Torjägerliste der B-Klasse Ost mit jetzt 22 Treffern auf den vierten Platz vor. „Ich bin jetzt in der dritten Saison in Busenberg, und seit der Rückrunde läuft es sehr gut“, erzählte der junge Mann mit dem exzellenten linken Fuß.

Noch kann der SC Busenberg den direkten Wiederaufstieg in die A-Klasse packen, schließlich liegt er punktgleich mit der FV Münchweiler auf dem zweiten Tabellenplatz. Dazu wären weitere Nachweise von Wendels Treffsicherheit im Saison-Endspurt hilfreich.