Meike Garden (48) gastiert mit einer musikalischen Weinreise am Flügel in Dahn. Das heißt: Die Konzerthäppchen korrespondieren mit den vorgestellten Weinen.

Gardens Lieder sollen so sein wie die Weine: von leicht beschwingt, über sonnig-spritzig bis schwersamtig. Die Herkunft der Weintraube wird durch die Sprache der Lieder unterstrichen, vom französischen Chanson, über italienische Popballaden und spanischem Olé bis hin zum Wiener Weinlied. Meike Garden war 13, als sie im Duo Maxi und Chris Garden beim Eurovision Song Contest 1988 in Dublin sang. Sie studierte Musik an der Universität der Künste Berlin.

Info

Karten für 30 Euro gibt es bei Tourist-Information Dahner Felsenland, Schulstraße 29, Dahn, Telefon 06391 9196222, beim RHEINPFALZ-Ticket-Service , Telefon 0631 37016618) und an der Abendkasse.