Gescheitert ist der Versuch der Dahnerin Anne Meier, den neun Jahre alten Pfalzrekord im Zehn-Kilometer-Straßenlauf der U20-Frauen zu knacken.

Die Top-Läuferin des TV Hinterweidenthal wurde am Sonntag beim 32. Saarbrücker Westspangenlauf bei Wind und Regen in 37:16 Minuten Zweite hinter Hannah Rödel vom LC Rehlingen (36:03) und verfehlte den von Tanja Grießbaum gehaltenen Pfalzrekord damit um 25 Sekunden. Meiers „Pacemaker“ (Schrittmacher) der für den TV Lemberg startende Jens Becker, kam als 24. der Männerwertung in 37:26 Minuten ins Ziel. Aline Salzmann (TV Lemberg) wurde bei den Frauen Dritte in 38:40 Minuten.

Tim Könnel vom TuS Heltersberg stand bei seiner Premiere in Saarbrücken dagegen gleich ganz oben auf dem Podest: Der 25-jährige Hermersberger, der als Arzt am Klinikum Ludwigshafen arbeitet, gewann das Zehn-Kilometer-Rennen in 31:30 Minuten vor Fynn Mengele (ATSV Saarbrücken/31:53) und Sammy Schu (LTF Marpingen/34:06). „Ich bin angesichts der nicht einfachen Bedingungen mit Wind und Regen sehr zufrieden“, sagte Könnel. Der Lemberger Alexander Köhler wurde Sechster in 34:06 Minuten.

Unter besonderen Corona-Bedingungen waren in Saarbrücken 85 Frauen und 175 Männer gestartet. Die Gesamtteilnehmerzahl war auf 260 Starter begrenzt.

WEITERE ERGEBNISSE

Männer: ... 43. Nico Gallucci (TV Hinterweidenthal) 39:07 Minuten.

Frauen: ... 10. Marion Raab (VT Contwig) 41:40, 17. Verena Becker (TV Lemberg) 43:13, 41. Katja Gaab (TVH) 48:58.