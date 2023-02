Seit zwei Wochen ist der direkte Weg von Zweibrücken nach Rimschweiler gesperrt. Wir haben drei Gewerbetreibende gefragt, welche Auswirkungen das hat. Das Ergebnis ist ganz unterschiedlich.

Nach dem Bruch der Koalition durch die CDU, tobt die SPD im Kreis Südwestpfalz. Sie spricht von „hinterlistigen Machenschaften“.

Wegen der Baustelle in Rimschweiler hatten auch Autos den Radwanderweg als Abkürzung genutzt. Betonklötze sollten das dann verhindern. Die Sperre überstand nur wenige Tage: In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte einen Betonklotz umgeworfen.

Das DRK Südwestpfalz schließt zum Monatsende alle Covid-Teststationen. Damit endet der längste Rotkreuz-Einsatz nach dem Zweiten Weltkrieg.

Die Pirmasenser Sozialdemokraten haben sich neu aufgestellt. Künftig führt eine Doppelspitze den Stadtverband.

Die Zusammenarbeit mit der HTW des Saarlandes bei der Ausbildung von Hebammen trage erste Früchte, berichtet Gabriele Kuntz, Geschäftsführerin des Pirmasenser Hebammenhauses. Ziel ist die Sicherung des Nachwuchses. Denn der wird dringend gebraucht.

Ab Sommer ist die Rotensteinhalle in Münchweiler für drei Jahre geschlossen. Sie muss dringend saniert werden.

Beim Zweibrücker Faschingsumzug seien die Zuschauer den Fahrzeugen zu nah gekommen, kritisiert ein Stadtratsmitglied der Grünen und fordert, dass die Engstellen mit Seilen abgesichert werden, um die Sicherheit der Zuschauer zu erhöhen.

„Wer will fleißige Handwerker sehn, der muss zu uns Kindern gehen“. Der Inhalt des alten Kinderliedes wird sich in den nächsten Monaten in Hermersberg bestätigen. Am Freitag war Spatenstich für ein Großprojekt.

Die Liste der Dörfer im Zweibrücker Land, die einen Solarpark bekommen sollen, wird immer länger. Nun werden auch in Dellfeld Pläne für eine Freiflächenphotovoltaikanlage konkret.