Der Taser-Einsatz der Polizei am Sonntagmorgen in der Pirmasenser Pasquaystraße beschränkte sich nicht auf einen Stromstoß gegen einen Betrunkenen. Auf einem im Internet kursierenden Video ist zu sehen, wie der schon am Boden liegende Mann noch mindestens drei weitere Male mit Stromstößen traktiert wurde. Das räumt die Polizei auf Nachfrage auch ein.

Wie berichtet, hatten Anwohner am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr die Polizei alarmiert,