[aktualisiert: 14:15 Uhr] Eine 52-jährige Frau soll von ihrem Ehemann in der gemeinsamen Wohnung erstochen worden sein. Eine Nachbarin erlebt die Verhaftung hautnah mit.

Mit mehreren Messerstichen soll am Montag ein Mann seine Ehefrau erstochen haben. Die Tat ereignete sich nach RHEINPFALZ-Informationen in der Winzler-Straße. Dort wurde der Mann um etwa 12.15 Uhr von einem Großaufgebot der Polizei festgenommen. Das bestätigte eine Nachbarin dieser Zeitung.

„Es ist schrecklich und ich habe Angst“, sagte sie. Die Frau wohnt ein paar Häuser weiter, kannte das Ehepaar flüchtig. Den in Untersuchungshaft sitzenden Tatverdächtigen beschreibt sie als eifersüchtig, ihr gegenüber habe er sich aber immer freundlich verhalten.

Nach einer vorläufigen Obduktion verblutete die 52-Jährige nach dem Messerangriff. Die Polizei sicherte den Tatort am Montag bis in den späten Abend ab. Der Verdächtige macht von seinem Schweigerecht Gebrauch. Details zur Tat sind derzeit noch nicht bekannt.

„Die Menschen hier sind schockiert“, sagte die Nachbarin. Sie hat sich mit anderen Bewohnern in der Straße ausgetauscht. Die getötete Frau habe einen kleinen Hund gehabt, mit dem sie regelmäßig auf Gassirunden anzutreffen gewesen sei.