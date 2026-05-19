Eine 52-Jährige soll von ihrem Ehemann in der gemeinsamen Wohnung erstochen worden sein. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Ein Pirmasenser soll am Montag seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer getötet haben. Nach Angaben der Polizei stach der 43-Jährige gegen Mittag mehrere Male auf die neun Jahre ältere Frau ein – mit der Absicht, sie zu töten. Die Frau verblutete nach innen und außen, dann versagte der Herzkreislauf. Das hat die vorläufige Obduktion ergeben. Die Polizei nahm den Ehemann in der Nähe der Wohnung fest und führte ihn am Dienstag dem Haftrichter vor. Das Gericht ordnete auf Antrag der Zweibrücker Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft an. Der Verdächtige macht von seinem Schweigerecht Gebrauch und wurde ins Gefängnis gebracht.