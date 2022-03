Am Samstag gegen 23 Uhr gerieten aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Mülleimer an einem Anwesen in Brand. Dadurch wurden drei Abfallbehälter und ein Wasserbehälter zerstört sowie die dahinter befindliche Mauer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei in Waldfischbach-Burgalben, Telefon 06333 9270.