Jungen und Mädchen sind bei einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen in Gersbach verletzt worden. Eine Anwohnerin hatte am Samstag gegen 0.45 Uhr der Polizei den Streit vor der Mehrzweckhalle im Pirmasenser Stadtteil gemeldet. Die Beamten trafen auf eine Gruppe von neun jungen Leuten, die sich nahe einer Veranstaltung in der Halle geprügelt hatten. Dabei hatte zunächst ein 17-Jähriger einem 18-Jährigen die Nase blutig geschlagen.

Im Laufe des Streits kam es erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der wieder der 17-Jährige sowie zwei Mädchen im Alter von 15 und 18 Jahren sowie ein 16-jähriger Junge beteiligt waren, berichtet die Polizei. Ein Beteiligter erlitt Kratzwunden am Hals, und der 18-Jährigen wurden Haarbüschel herausgerissen. Die Polizisten erteilten den Jugendlichen Platzverweise und leitete mehrere Verfahren wegen Körperverletzung ein. Es werden noch Zeugen gesucht: Polizei Pirmasens, Telefon 06331 5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.