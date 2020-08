In der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Täter mehrere Gully-Deckel in Pirmasenser Straßen ausgehoben, bisher ist ein in Folge beschädigtes Fahrzeug bekannt. Laut Polizei waren ausgehobene oder schlecht sitzende Gully-Deckel im Bereich der Straßen In der Walsterwiese, Lukasstraße und Poissystraße festgestellt worden. Zuvor war im Bereich Walsterwiese/Lukasstraße eine Gruppe Jugendlicher gesehen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern (06331/5200, pipirmasens@polizei.rlp.de).