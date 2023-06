Am Donnerstag, um 16.50 Uhr, meldete die Feuerwehr einen Waldbrand auf einem Wanderweg, der über die Bergstraße in Eppenbrunn erreichbar ist. Beim Eintreffen der Polizei waren mehrere umherliegende, abgestorbene Baumstämme, die aus unbekannter Ursache in Brand geraten waren, bereits gelöscht. Es ist nicht auszuschließen, dass eine weggeworfene Zigarette das Feuer ausgelöst hat, schreibt die Polizei in einer Pressemeldung. Derzufolge seien etwa zehn Quadratmeter Fläche betroffen. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der damit einhergehenden erhöhten Waldbrandgefahr haben Polizei und Feuerwehr zur besonderen Sorgfalt aufgerufen.

Wer etwas im Zusammenhang mit den brennenden Bäumen in Eppenbrunn beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de melden.