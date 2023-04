Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pirmasens erlebt einen Bauboom. Dieser Eindruck kann jedenfalls entstehen, wenn die Zahlen des Statistischen Landesamtes zugrunde gelegt werden: In Pirmasens wurden im vergangenen Jahr 450 Prozent mehr Wohnungen gebaut als noch acht Jahre davor. Das ist landesweit Spitze.

In absoluten Zahlen relativiert sich die Statistik jedoch wieder. In Pirmasens wurde 2011 einfach sehr wenig gebaut. Gerade mal 20 Wohnungen wurden in dem Jahr laut den Statistikern des Landes in Pirmasens fertig.