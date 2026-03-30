1,4 Millionen Euro lässt sich die Stadt in diesem Jahr eine bessere Beleuchtung kosten: In sieben Straßen und im Alten Friedhof werden moderne LED-Leuchten installiert.

Was die neue Straßenbeleuchtung so teuer macht? Hauptkostenpunkt sind die Tiefbauarbeiten, denn es werden nicht nur neue Leuchtenmasten mit LED-Technik aufgestellt, sondern auch die Verkabelung wird erneuert. In den sechs Straßen und im Alten Friedhof braucht es nämlich eine komplett neue Verkabelung, berichtet Bürgermeister und Baudezernent Michael Maas: „Viele der alten Straßenlampen bekommen ihren Strom noch per Freileitung von den Dächern der Wohnhäuser, einige Lampen sind sogar an Häusern angebracht. Und im Alten Friedhof ist die Stromleitung im Laufe der Jahre, auch durch Vandalismus, beschädigt worden.“ Die Tiefbauarbeiten und die Verlegung der neuen Stromleitungen machen den größten Kostenposten aus.

Im Hauptausschuss, in dem Maas für die sieben Auftragsvergaben ermächtigt wurde, informierte der Bürgermeister, dass die Erneuerung der Pirmasenser Straßenbeleuchtung nun schon ins 17. Jahr geht. Seit 2010 wurden im Stadtgebiet und den sieben Vororten 6400 alte Straßenlampen durch 5600 moderne LED-Straßenleuchten ersetzt. Allerdings gibt es immer noch 510 sogenannte Langfeldleuchten und 280 Natriumdampfleuchten als Altbestand, der in mehreren Schritten ersetzt werden muss. Die sechs nun freigegeben Straßenlampenerneuerungen sind im Straßenausbauprogramm 2026 bis 2030 enthalten, ergänzte Maas, die neue Beleuchtung für den Alten Friedhof wird über das Regionale Zukunftsprogramm des Landes finanziert.

Kosten für Straßenbeleuchtung um zwei Drittel gesenkt

Seit 2010 wurde durch das Lampenerneuerungsprogramm der Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung von 3,7 auf 1,2 Megawattstunden gesenkt, betonte der Bürgermeister, was eine Kostenersparnis von rund einer Million Euro gegenüber dem Stand 2010 bedeutet. Der CO2-Ausstoß wurde damit von 1704 auf 555 Tonnen verringert.

Diese Beleuchtungsmodernisierungen sind in den nächsten Monaten geplant:

In Winzeln wird die Beleuchtung in gleich drei Straßen ausgetauscht: In der Straße „Am Stockwald“ zwischen der Bottenbacher Straße und der Oskar-Metz-Straße sind lediglich zwei Lampen vorhanden, obwohl vier Straßenleuchten notwendig wären für eine gute Ausleuchtung. Für die vorhandenen beiden veralteten Lampen gibt es keine Ersatzteile mehr. 80.000 Euro werden in vier neue Straßenlampen samt Verkabelung investiert. Im Fasanenweg ist die Straßenbeleuchtung rund 60 Jahre alt. Die Lampen sind technisch überaltert, die Masten rosten und die Beleuchtung besteht aus unterschiedlichen, nicht mehr zeitgemäßen Lampentypen. Für eine grundlegende Modernisierung der Straßenbeleuchtung gibt die Stadt 82.000 Euro aus. Größer fällt die Investition in der längeren Flurstraße aus, deren ebenfalls rund 60 Jahre alte Beleuchtung aus unterschiedlichen Lampentypen mit rostenden Masten besteht, zudem werden sie teilweise von Dachständern auf den Wohnhäusern mit Strom versorgt. Die Stadt lässt neue Stromkabel verlegen, Masten errichten und moderne LED-Leuchten montieren, was rund 210.000 Euro kostet.

In Fehrbach wird die Straßenbeleuchtung in der Tiroler Straße zwischen den Einmündungen Hengsberger und Zweibrücker Straße modernisiert. Die bestehende Beleuchtung mit einem Alter von rund 60 Jahren besteht aus unterschiedlichen Lampentypen, verschiedenen Leuchtmitteln und leuchtet die Straße unzureichend aus, weil statt der erforderlichen 15 nur zehn Straßenlampen aufgestellt sind. Die Modernisierung der Straßenbeleuchtung mit 15 Lampen wird 290.000 Euro kosten.

Das teuerste Einzelprojekt bei der Erneuerung der Straßenbeleuchtung ist die Kettrichhofstraße in Erlenbrunn: 455.000 Euro investiert die Stadt in der Erlenbrunner Ortsdurchfahrt. Unterschiedliche Lampenarten wie Mastenleuchten, Seilabspannungen und Wandleuchten und eine unzureichende Ausleuchtung der Straße machen die Modernisierung notwendig. Statt elf wird es künftig 19 einheitliche Straßenlampen geben, für die aber auf der gesamten Strecken ein eigenes Stromkabel verlegt werden muss

Weil das Erdkabel, das die Straßenlaternen mit Strom speist, in der Simter Straße zwischen Charlottenstraße und Hans-Sachs-Straße technisch mangelhaft und störanfällig ist, nimmt die Stadt für eine neue Straßenbeleuchtung auf dieser Strecke 150.000 Euro in die Hand. Nicht nur das Kabel wird erneuert, die vorhandenen sieben Straßenlampen werden abgebaut und stattdessen neun moderne Laternen mit LED-Beleuchtung errichtet.

Ein besonderes Projekt ist die Modernisierung der Beleuchtung im Alten Friedhof: Die auf dem Hauptweg zwischen der Ottostraße und dem Carolinensaal vorhandene Beleuchtung ist – auch durch Vandalismus – defekt, sodass immer wieder Lampen ausfallen. Dazu ist auch die Verkabelung störanfällig. Die alte Beleuchtung wird im Frühjahr/Sommer komplett abgebaut, danach werden neue Erdkabel verlegt und moderne LED-Lampen auf Masten installiert. 140.000 Euro lässt sich die Stadt die neue Beleuchtung im Alten Friedhof kosten, die über das Regionale Zukunftsprogramm des Landes finanziert werden.