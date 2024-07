Im September finden in Pirmasens die Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf statt. Das Waldstadion in der Spesbach ist einer der Wettkampforte und hier lag bisher das Umfeld zu sehr im Dunkeln. Sechs neue Straßenlaternen sorgen jetzt für Erleuchtung für Sportler und Zuschauer.

Die Idee dazu hatte Mario Kapila von den Pirmasenser American-Football-Mannschaft Praetorians und gab diese weiter an Steven Wink, der für die FDP im Stadtrat sitzt. Der wiederum sorgte im vergangenen Jahr mit einer Anfrage dafür, dass die Verwaltung aktiv wurde und in kurzer Zeit für mehr Licht rund um das Waldstadion am Eisweiher sorgen konnte. Gerade in den Wintermonaten sei es auf dem Parkplatz und direkt am Sportheim des Pirmasenser Sportvereins (PSV) stockdunkel, meinte auch Bürgermeister Michael Maas. Trainierende seien schon mehrfach umgeknickt oder ausgerutscht, weil sie auf dem Weg zum Auto einfach nichts gesehen hätten. So habe sich der ein oder andere zwar nicht beim Training, aber auf dem Weg dahin verletzt.

Vor einigen Jahren habe es schon eine Beleuchtung des Vorplatzes gegeben. Die war jedoch in die Jahre gekommen, die Masten nicht mehr standsicher und die Lampen längst kaputt. Maas habe zunächst versucht, Fördermittel für die Beleuchtung des Objektes zu bekommen. Dafür sei es aber zu klein gewesen. 24.000 Euro kosteten die vier neuen Laternenmasten und insgesamt sechs Leuchten, von denen je eine am Sportheimgebäude und einem noch bestehenden Mast installiert werden konnten. Die vier anderen kamen auf die neuen Masten.

Wald bleibt nachts dunkel

Maas versicherte, dass es kein Flutlicht für den Waldparkplatz geben werde. Die geringste gesetzlich mögliche Ausleuchtung sei gewählt worden. Die 23 Watt starken Lampen seien auch immer nur von Einbruch der Dunkelheit bis 23 Uhr eingeschaltet und dann erst wieder ab fünf Uhr morgens. Für Veranstaltungen könne die Leuchtdauer verlängert werden, erläuterte der Bürgermeister. Damit bleibe es im Wald in der Spesbach nachts auch weiter stockdunkel, wenn kein Sportler mehr am trainieren ist.

Auf dem Sportgelände seien noch weitere Arbeiten wie die Reinigung der Tartanbahn und kleinere Reparaturen ausgeführt worden, ergänzte Maas. Immerhin werde am 21. September diesen Jahres das Waldstadion einer der Austragungsorte der Deutschen Mehrkampfmeisterschaften sein. Der Deutsche Turner-Bund hat sich für den Turnverein Pirmasens (TVP) als Veranstalter entschieden. In dessen Turnhalle an der Turnstraße sowie der Halle der Käthe-Dassler-Schule sind die weiteren Austragungsorte. Deutscher Mehrkampf besteht aus Bodenturnen, Barren, Reck sowie Schwebebalken für die Disziplinen in der Halle. Im Waldstadion werden die 100-Meter-Läufe, Weitsprung und Kugelstoßen ausgetragen.