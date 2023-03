Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch eine Nachholpartie, Sportfreunde Bundenthal gegen VB Zweibrücken, steht in der Süd-Staffel der Landesliga an. Es ist ein echtes Finale um den vierten Platz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde im neuen Jahr berechtigt.

Die Ausgangssituation ist klar: Gastgeber Bundenthal muss am Mittwoch (Anstoß: 19.30 Uhr) gegen die VB Zweibrücken gewinnen, um den letzten noch freien Platz in der Aufstiegsrunde zu erreichen.