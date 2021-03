Bei der Auswertung von Proben wurden weitere Südwestpfälzer entdeckt, die sich mit einer Variante des Coronavirus angesteckt haben: Bei drei Fällen in Pirmasens und zwei in Zweibrücken stellte ein Labor die britische Variante fest, ein weiterer Zweibrücker hat sich mit der südafrikanischen Form angesteckt.

Es gibt zwei weitere Tote: Ein Mann zwischen 70 und 80 Jahren aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben sowie eine Frau zwischen 80 und 90 Jahren aus der VG Rodalben starben mit einer Corona-Infektion.

Weiterer Fall in Bechhofer Kita

Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag zwölf weitere Corona-Fälle: in Pirmasens (3 neu) sowie in den Verbandsgemeinden Hauenstein (1), Rodalben (1), Thaleischweiler-Wallhalben (1), Waldfischbach-Burgalben (1) und Zweibrücken-Land (5). Vier Einwohner der VG Zweibrücken-Land und ein Pirmasenser waren als Kontaktpersonen von Infizierten bereits in Quarantäne, als sie ihr positives Testergebnis erhielten. Angesteckt hat sich unter anderem ein weiteres Kind aus der Kita Bechhofen.

Das Land stuft Zweibrücken mit einer Inzidenz von knapp 21 in der Warnstufe gelb ein, den Landkreis (knapp 49) in der Gefahrenstufe orange und Pirmasens (knapp 65) in der Alarmstufe rot.

Die Stadt Pirmasens weist ihre Einwohner darauf hin, dass sich jeder mindestens einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen kann. Für die Schnelltests müsse aber zwingend ein Termin vereinbart werden: am besten online unter drk-corona.de. Eine Telefonnummer gibt es auch (06331/809780), die Stadt weist aber darauf hin, dass die Leitung oft belegt ist. Eine Online-Anmeldung sei einfacher.