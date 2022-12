Die Pirmasenser sortieren ihren Müll besser. Während die Menge des Restmülls in den Jahren 2020 und 2021 fast identisch blieb, ist vor allem beim Biomüll ein kräftiges Plus zu sehen. Beim Altpapier hingegen ist der Trend rückläufig.

8157 Tonnen Restmüll wurden im vergangenen Jahr von den Pirmasensern produziert. Das waren 30 Tonnen weniger als im Jahr zuvor. In der schwarzen Tonne landeten dabei rund 200 Tonnen weniger. Dafür stieg die Menge des Sperrmülls um 130 Tonnen auf nun 1200 Tonnen. Die Pirmasenser haben sich offenbar an das neue Holsystem gewöhnt und stellen mehr sperrigen Müll vor die Tür.

Ein sehr deutliches Plus verzeichnet der Wirtschafts- und Servicebetrieb bei den organischen Abfällen. 5600 Tonnen waren es 2021. Ein Jahr davor waren es noch 5000 Tonnen. Als organische Abfälle gelten die Grünschnittanlieferungen am Wertstoffhof und der Inhalt der Biotonnen. Beide verzeichneten ein Plus. In der Biotonne waren es 300 Tonnen mehr und damit 4600 Tonnen, die auswärts zu Kompost verarbeitet werden.

Weniger Altpapier angeliefert

Die über die Gelben Säcke entsorgte Menge an Kunststoff, Metall und Verbundmaterialien blieb mit 1300 Tonnen stabil, genauso die Menge an Altglas, die bei 970 Tonnen stagniert. Rund 100 Tonnen Altpapier weniger als im Jahr zuvor wurden im vergangenen Jahr angeliefert. 3200 Tonnen konnte die Stadt auf dem Altpapiermarkt zu Geld machen, was jedoch laut Bürgermeister Michael Maas wegen eingebrochener Preise immer weniger einbringe.

Beim Metallschrott (170 Tonnen) stagnierte die Menge ebenso. Mit 1250 Tonnen Altholz wurde etwas mehr als im Vorjahr angeliefert (1200 Tonnen). kka