Das Niedersimter Westwallmuseum hat sich nach einem Jahr mit normalem Besuch in die Winterpause verabschiedet. Die Zahl ausländischer Besucher sei weiter gestiegen. Mit Sorge blickt der private Betreiberverein auf die Stromrechnung. Das nächste Jahr verspricht Spannung.

„Der Besuch war durchwachsen, aber gut“, meint der Vereinsvorsitzende Günther Wagner, der wie immer keine konkreten Besucherzahlen für das Niedersimter Westwallmuseum nennen will. An Spitzentagen seien 120 Besucher gezählt worden. Erfreulich wertet Wagner die zunehmend steigende Zahl von US-amerikanischen Besuchern, was er auch auf die inzwischen überall vorhandenen Beschriftungen in englischer Sprache zurückführt. „Die kommen teilweise im Rollstuhl mit den Enkeln direkt aus den USA“, erzählt er. Oft handele es sich noch um Kriegsteilnehmer, die ihrer Familie zeigen wollten, wie das damals war. Viele fragten dann auch nach Sonderführungen außerhalb des Museums an früheren Höckerlinien und Außenbunkern.

Eine Beschriftung in Französisch hätte Wagner auch gerne. Hier sucht er aber noch einen muttersprachlichen Übersetzer, der dies ehrenamtlich erledigen könnte. Aus den Museumseinnahmen könne kein Übersetzer bezahlt werden. Die Einnahmen benötige der Verein zum größten Teil für die Stromrechnung, die aktuell rund 700 Euro im Monat betrage. Wagner sieht mit Sorge den kommenden Stromrechnungen entgegen. Das Museum habe zwar schon diverse Maßnahmen zum Energiesparen ergriffen, wie den Austausch aller Lampen gegen LED-Technik. Auch die Entfeuchter würden streng überwacht, um möglichst viel Strom zu sparen. Abschalten könne der Verein die Entfeuchter aber nicht, da dann sofort die Feuchtigkeit Ausmaße annehmen würde, die für die Exponate nicht zu verantworten sind.

Aufzugschacht trockengelegt

Einsparungen erhofft sich Wagner durch den inzwischen gut entfeuchteten Fahrstuhlschacht. Die für das Museum zugänglichen Stollen befinden sich auf einer Ebene, die über einen Fahrstuhl zu einer Stollenanlage in Richtung Obersimten verbunden werden sollte. Dort befanden sich die Kampfbunker, die im Ernstfall über die Niedersimter Stollen versorgt werden sollten. Richtig ausgebaut wurden die oberen Stollen aber nie und auch der Aufzug ist nicht installiert worden. Größere Wassermengen sind jedoch permanent durch den Schacht nach unten gelangt.

Fortschritte hat das Museum auf dem Weg zu einer Neukonzeption gemacht. Wagner hatte schon seit Jahren gefordert, dass ein Historiker die Sammlungen und Darstellungen im Museum in einen größeren Kontext stellt. Aktuell liegt der Augenmerk auf der Technik und weniger auf den politischen Hintergründen des Westwalls. Das wurde 2016 durch eine überregionale Berichterstattung moniert, woraufhin sich mehrere Ministerien der Landesregierung für eine Überarbeitung der Sammlung stark machten und auch einen Historiker finanzieren wollten. Diese Aufgabe hat der US-Amerikaner John Proven inzwischen zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung erledigt. Das Konzept sei fertig, berichtet Wagner. „Da sind tolle Ansätze drin“, urteilt er. Die Endfassung hatte sich wegen Corona verzögert. Ursprünglich sollte es viel früher vorliegen. Der Historiker musste jedoch dazu noch Unterlagen in den USA einsehen, was durch die Corona-Beschränkungen zeitweise unmöglich war.

Neues Konzept in der Abstimmung

Zum weiteren Vorgehen ist aus dem Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration zu hören, dass das Papier derzeit in einer redaktionellen Korrekturschleife innerhalb des Museumsvereins liege und Ende des Jahres an die Projektpartner zur Diskussion gegeben werden soll. Das ist neben dem Familienministerium noch die Landeszentrale für politische Bildung. Vorher könnten keine Einzelheiten aus dem Konzept mitgeteilt werden. Auch zur Umsetzung sowie der Finanzierung wollte Stefanie Dorsch, die stellvertretende Pressesprecherin des Ministeriums, nichts sagen.