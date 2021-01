Die Zahl der in Pirmasens zugelassenen Fahrzeugen steigt wieder. Mit fast 31.000 Fahrzeugen wurde im vergangenen Jahr eine Spitze erreicht, obwohl die Zahl der Neuzulassungen mit 1602 auf einem relativ niedrigen Niveau blieb.

Der bisherige Rekord an Autos und Lastwagen in der Stadt wurde 2005 mit 33.415 Fahrzeugen erreicht. Dann brachen die Zulassungszahlen ein − auf 28.000 Fahrzeuge in 2009, um dann wieder zu steigen. In den vergangenen vier Jahren kamen jährlich kontinuierlich gut 400 Fahrzeuge in der Stadt hinzu.

Mehr als verdoppelt hat sich die Zahl der Elektroautos. Innerhalb eines Jahres stieg sie von 49 auf nun 119 Elektroautos, die ausschließlich mit Strom fahren. Noch deutlicher fiel die Steigerung bei den aufladbaren Hybridautos aus. Von diesen gab es 2019 nur 34 Stück. Im vergangenen Jahr wurden schließlich 121 dieser so genannten Plug-In-Hybriden gemeldet, womit sich deren Zahl beinahe vervierfacht hat. Die Statistik der Zulassungsstelle informiert außerdem über die so genannten Mild-Hybrid-Autos, bei denen ein Elektromotor den Verbrennungsmotor unterstützt und die beim Bremsen Energie zurückgewinnen. Deren Zahl beträgt nun fast 400, während es 2019 noch 267 waren.

590 statt 660 neue Führerscheine

Einen kleinen Einbruch erlebten die Führerscheine. 2020 wurden, wohl auch wegen geschlossener Fahrschulen durch die Corona-Pandemie, nur 590 Führerscheine neu erteilt, während es in den Vorjahren immer steigende Zahlen bis auf 660 neue Führerscheine im Jahr 2019 waren. Entsprechend weniger gefragt war auch das begleitete Fahren mit 17 Jahren. 125 dieser eingeschränkten Fahrerlaubnisse wurden 2020 erteilt. Ein Jahr zuvor waren es noch 138.

Unverändert hoch blieb die Zahl der entzogenen Führerscheine mit 195 Exemplaren. In den Jahren davor bewegte sich diese Zahl immer zwischen 160 und 200.