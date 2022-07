Die Arbeitslosenzahlen sind nicht sonderlich rosig. In Pirmasens sind wieder über elf Prozent ohne Job.

Spezialkräfte haben bei Neunkirchen einen mutmaßlichen Mafioso aus Italien festgenommen. Er soll in einem Bandenkrieg bei Bari zwei Menschen auf offener Straße erschossen haben.

Die Ampel an der Kreuzung der Pirmasenser Bahnhof- und Gasstraße funktioniert wieder. Die Reparatur ist aber teurer geworden als ursprünglich geschätzt.

Wegen rasant steigender Preise gehen den Haushalten in Pirmasens 2022 rund 20,5 Millionen Euro an Kaufkraft verloren.

Südwestpfälzer Grüne machen Druck auf ihre Parteikollegin im Mainzer Ministeramt: Über das überarbeitete Konzept für die Modernisierung der Wieslauterbahn soll nun rasch entschieden werden, fordern sie.

Es tut sich was in Waldfischbach-Burgalben: Mit dem Bau des Seniorenheimes soll im Oktober begonnen werden.

Das Finanzamt geht auf Tour und besucht Schulen. Am Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium haben Mitarbeiter den Schülern was von Steuern und Schwarzarbeitern erzählt. Und das fanden die gar nicht so langweilig.

Im Gemeinderat Kleinbundenbach ging es um die geplante Forellenzucht des neuen Eigentümers. Ein Ratsmitglied hat Bedenken, dass die Pläne so ausgeführt werden können.

Im Wald bei Bechhofen wird gerade viel für junge Eichen gemacht. Das meiste soll die Natur regeln, der Mensch greift nur behutsam ein.