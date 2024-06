Der Niedersimter Unternehmer und Zirkusmacher Jakel Bossert hat zusammen mit seiner Tochter Ann-Katrin einen neuen Verein gegründet. Mit dem Ponyclub, der seit dem vergangenen Jahr ein eingetragener Verein ist, möchte es die Familie Kindern ermöglichen, Tiere hautnah zu erleben. Auch Kinder mit Beeinträchtigung sollen davon profitieren.

In Jakel Bosserts Ponywelt in Niedersimten auf dem ehemaligen Fußballplatz wird seit 2020 ein Freizeitprogramm aus Sport, Spiel und Tieren für die ganze Familie geboten. Besonders beliebt ist das Ponyreiten, das sich schon früh zum Besuchermagneten entwickelt hat. „Im Ponyclub reiten die Kinder Ponys statt großer Pferde, weil das für sie meistens einfacher ist. Sie lernen aber auch, die Tiere zu pflegen und sie zu versorgen, und erleben sie so hautnah“, erklärt Jakel Bossert. Dafür zuständig ist seine Tochter Ann-Katrin. Sie dressiert die Tiere der Ponywelt, darunter auch Kamele, Esel oder Schafe – auch für den Landauer Weihnachtszirkus, den die Familie alljährlich veranstaltet. Auch zwei mehrere Hundert Kilogramm schwere Kühe, die die Familie vor dem Schlachter gerettet hat, haben ein Zuhause bei den Bosserts gefunden und können mittlerweile kleine Kunststücke vollführen. „Wir haben schon so manches Tier aus prekären Verhältnissen gerettet. Viele hätten auch eingeschläfert werden sollen, obwohl sie nur alt, soweit aber noch fit waren. Unser neuer Verein hat sich diese Tierrettung mit zum Ziel gesetzt“, erklärt Jakel Bossert hierzu.

Dass Reiten und Tierpflege für Kinder auch in der heutigen Zeit nach wie vor noch eine echte Attraktion ist, stellen Jakel Bossert und seine Tochter Ann-Katrin immer wieder fest. Jeden Mittwoch findet in Niedersimten eine Pony-Erlebnisstunde statt. Inzwischen wird dort auch eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder angeboten.

Betrüger im Namen der Familie unterwegs

Ihren Tier- und Freizeitpark in Niedersimten sieht die Familie Bossert mittlerweile als eine Mischung aus Immenhof und Tier-Gnadenhof. Somit sei das Ganze mehr als nur ein Streichelzoo, sagen sie. Der enge Kontakt zu Tieren, für die die Kinder für eine gewisse Zeit auch Verantwortung übernehmen, sei einer guten Entwicklung zuträglich. „Wir hatten auch schon Kinder mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen bei uns zu Gast und haben gesehen, wie die Kinder inmitten der Tiere aufblühen. Die Erklärungen und Anleitungen, die meine Tochter Ann-Katrin ihnen gibt, saugen sie förmlich auf. Deshalb werden wir in Zukunft auch therapeutisches Reiten anbieten, wofür meine Tochter derzeit verschiedene Kurse absolviert“, erklärt der Zirkusmacher weiter.

Vater und Tochter wollen mit ihrem neuen Verein aber auch Betrügern entgegenwirken, die im Namen der Familie immer wieder ihr Unwesen trieben. „Es kommt immer wieder vor, dass Trickbetrüger in unserem Namen an Türen klingeln, um angeblich Geld für unsere Tiere zu sammeln. Davon distanzieren wir uns ganz klar. Entsprechende Anzeigen können nur die Betrugsopfer stellen, da sie die Geschädigten sind. Uns selbst sind die Hände gebunden, wie Gespräche mit der Polizei ergeben haben. Sofern jemand wirklich für unsere Arbeit spenden möchte, kann das jetzt offiziell über den Verein laufen“, erklärt Jakel Bossert. Aktuell hat der Ponyclub in Niedersimten 30 Mitglieder, Jakel und Ann-Katrin Bossert gehören mit zur Vorstandschaft. „Unser Verein ist offen für jeden, der sich für unsere Arbeit und Tiere im Allgemeinen interessiert. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder“, sagt Jakel Bossert.