In der Pirmasenser Infekt-Ambulanz auf dem Messegelände können sich Reiserückkehrer kostenlos auf Corona testen lassen. Mit der auslaufenden Urlaubszeit und den Pflicht-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten rechnen Stadt und Landkreis mit einem erheblichen Anstieg Testwilliger in den nächsten Tagen und Wochen.

In der Infekt-Ambulanz testen lassen kann sich jeder, der in der Stadt Pirmasens oder dem Landkreis Südwestpfalz lebt. Wer seinen Urlaub nicht in einem Risikogebiet verbracht hat, kann