Ein Nicht-Kenner der musischen Aktivitäten am Immanuel-Kant-Gymnasium hätte sich am Mittwoch verwundert gefragt, warum denn die neueste Ausgabe von „Musik am Kant“ dieses Mal den Zusatz „light“ verpasst bekam. Denn was die mehr als 300 Besucher in der nach 3G-Regeln ausverkauften Festhalle zu sehen und zu hören bekamen, war wieder einmal eindrucksvoller Beleg für ein auch in Corona-Zeiten ungebrochenes Engagement. Auftritte der beiden großen Chöre Kantiamo und Kantileni mit jeweils mehr als 80 Stimmen waren zwar nicht verantwortbar gewesen, dennoch konnte man dem Anspruch gerecht werden, unter den vorgegebenen Regeln das Optimale an Förderung herauszuholen. Chöre der Klassen 5a, 6b und 8, Musik-Leistungs- und Grundkurse der Oberstufe, Kammerchor, die Schulband Cant Squad und das Schulorchester zogen alle Register ihres Könnens und unterhielten auf beachtlich hohem Niveau.

Unter der Leitung von Volker Christ, Steffi Sieber und Holger Vehling vergingen 80 kurzweilige Minuten wie im Flug. Restlos zufrieden war jedoch nicht nur das Publikum: „Es war für alle ein beglückendes Erlebnis, auch die Kinder sind dankbar dafür, dass sie auftreten durften. Der Aufwand hat sich gelohnt“, freute sich Volker Christ nach dem Konzert. Die Schulgemeinschaft hatte alle Tickets selbst gedruckt, händisch beschriftet und jedem Gast seinen Platz zugewiesen.