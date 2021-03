Die Entscheidung über die Zukunft der katholischen Familienbildungsstätte in Pirmasens soll am 16. April fallen. Seit die Überlegungen bekannt wurden, dass die Einrichtung zum Jahresende vom Bistum aufgegeben werden könnte, regt sich in der Südwestpfalz enormer Widerstand. Am Donnerstag wurde den Verantwortlichen in Speyer eine Petition übergeben. Mehr als 1000 Personen fordern damit den Erhalt der Einrichtung.