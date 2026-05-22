Zehn Wochen lang ruht über den Sommer der Verkehr am Landauer Tor in Pirmasens. Die Stadtwerke erneuern sämtliche Leitungen im Kreuzungsbereich unter dem Asphalt.

Bis Freitag, 12. Juni, gilt zunächst eine „Sperrung light“: Die Einfahrt in die Kaiserstraße aus Richtung Schäfer-, Landauer- und Friedhofstraße ist gesperrt. In der Gegenrichtung sowie zwischen Schäfer- und Landauer Straße rollt der Verkehr weiter.

Jürgen Peltzer, Bereichsleiter für das Leitungsnetz bei den Stadtwerken, spricht von Phase eins der Megasanierung. Im vergangenen Jahr hatten die Stadtwerke beim Ausbau der Friedhofstraße bereits einen Teil des Leitungsnetzes in der Kreuzung erneuert. Nun folgt der große Rest.

Phase eins umfasst Fernwärme-, Gas- und Wasserleitungen, die in einem offenen, zwei Meter breiten Graben erneuert werden. Vor allem die Fernwärmeleitung zum Finanzamt aus dem Jahr 1980 müsse ausgetauscht und an künftige Anforderungen angepasst werden, so Peltzer. Gemeint ist eine mögliche Erweiterung des Fernwärmenetzes in der Kaiserstraße. Derzeit endet die Leitung am Finanzamt. Ob weiter ausgebaut wird, hängt vom Kundeninteresse und der Wärmeplanung ab. Die Wasserleitung aus dem Jahr 1914 gilt als bruchgefährdet, die Gasleitung ist durch Korrosion sanierungsbedürftig.

Gasleitung ist sanierungsbedürftig

Von Freitag, 12. Juni, bis Montag, 3. August, folgt eine nahezu vollständige Vollsperrung des Kreuzungsbereichs. Die Stadtwerke öffnen dann den gesamten Knotenpunkt. Einzige Ausnahme: Die Fahrtrichtung von der Friedhofstraße in Richtung Landauer Straße bleibt erhalten. Um den Edeka-Markt am Landauer Tor nicht nur aus der Schäferstraße erreichbar zu machen, soll die Landauer Straße von der Buchsweiler Straße bis zum Markt während der Bauzeit in beiden Richtungen befahrbar sein, kündigte Peltzer an.

In diesem Zeitraum werden die Phasen zwei und drei erledigt. Sie betreffen die Fernwärmeleitung ab einem großen Schachtbauwerk unter der Kreuzung sowie Wasser- und Gasleitungen. Peltzer bat um Verständnis für die lange Sperrung, da Fernwärmeleitungen besondere Sorgfalt erfordern: Sie stehen unter Temperaturen bis 130 Grad Celsius und 16 Bar Druck, müssen von Spezialisten sicher verschweißt, anschließend geröntgt und nachisoliert werden.

Es folgt Phase vier mit weiteren Arbeiten an Gas- und Wasserleitungen und der Erneuerung großer Absperrklappen für zwei Wasserhauptleitungen. Phase fünf ist die Asphaltierung des gesamten Kreuzungsbereichs, die die Stadt übernimmt. Die Stadtwerke kalkulieren mit 275.000 Euro.

Acht Buslinien sind betroffen

Peltzer hofft, bis Montag, 3. August, fertig zu sein und die Sperrung aufheben zu können. Was die Asphaltierung kostet, ist offen. Auch zur maroden Schilderbrücke am Landauer Tor, die dringend erneuert werden müsste, konnte Peltzer nichts sagen. Eine Erneuerung während der Vollsperrung wäre theoretisch möglich, zuständig ist jedoch die Stadtverwaltung.

Die Umleitung der Buslinien liegt bei den Stadtwerken. Betroffen sind acht Linien. Von Freitag, 29. Mai, bis Freitag, 12. Juni, wird zunächst nur die Linie 209 umgeleitet; die Haltestellen Höhstraße, Finanzamt und Kaiserstraße entfallen. Ab Freitag, 12. Juni, kommen sieben weitere Linien hinzu, sodass zusätzliche Haltestellen in der Landauer Straße nicht bedient werden.

Die Busse fahren über andere Straßen. In der Kirchbergstraße zwischen Kaiser- und Kronenstraße gibt es eine Besonderheit: Dort erneuern die Stadtwerke seit Längerem Stromleitungen, der Bereich ist eigentlich gesperrt. Für die Busumleitungen wird die Kirchbergstraße ab Freitag, 12. Juni, in diesem Abschnitt als Einbahnstraße in Richtung Berufsschule freigegeben.