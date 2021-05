Der Heimsieg der Herschberger Speerwerferin Christin Hussong beim Meeting „Sky’s the Limit“ des LAZ Zweibrücken war das i-Tüpfelchen einer bemerkenswerten Veranstaltung. Ovationen gab es für den Sieger im Speerwurf der Männer, Kim Amb, der in der Südwestpfalz europäische Jahresbestleistung warf.

86,49 Meter! Ein Pfund, das der schwedische Speerwerfer Kim Amb gleich im ersten Versuch raushaute. Eine Weite, die den ehemaligen Speerwerfer und heutigen Vorsitzenden des Leichtathletikzentrums, Alexander Vieweg, begeisterte. „Ein Oberhammer, das hat mich so gefreut“, sagte er. Es war europäische Jahresbestleistung und persönlicher Rekord. Amb beließ es bei zwei Würfen, weil er bei einem Wettkampf in der vergangenen Woche auf die Wurfhand gefallen war.

Tante angefeuert

Über die Fans aus ihrem Heimatdorf Herschberg und ihre Schwester Michelle mit ihren beiden Kindern, die die Tante anfeuerten, freute sich Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong. Papa Udo war als Trainer eh vor Ort, Mama Gabi und Christins Lebensgefährte packten als Helfer mit an: Die Familie war komplett.

„Komisches Gefühl“

„Es ist sehr cool, aber auch ein komisches Gefühl, hier im Heimatstadion zu werfen“, erzählte die 26-Jährige. Sie gewann mit exakt 61 Metern den Wettkampf, war mit der Weite nicht ganz zufrieden. „Ich hatte mich echt gut gefühlt und hätte gerne ein paar Meter weiter geworfen“, sagte sie.

Die Isländerin Ásdís Hjálmsdóttir hatte 60,27 Meter vorgelegt, diese Weite überbot Hussong mit ihrem dritten Versuch. „Vielleicht hätte ich kontern können, wenn sie noch einmal weiter geworfen hätte“, grübelte sie, „das ist mein Platz hier. Den will ich jetzt nicht hergeben.“

Nervöser als sonst

Trainer Udo Hussong sah die Ursache, warum am Ende ein paar Meter Weite fehlten, in der Oberkörperhaltung und dem Druck, den sich seine Tochter gemacht habe. „Sie möchte alles super machen. Sie war ein bisschen nervöser als sonst“, ergänzte er. Obwohl Corona die Saison zerstörte, habe Christin „noch nie Motivationsprobleme gehabt“, betonte er. „Sie hat im Training immer nur Bestleistungen gehabt“, sagte er in Bezug auf Kraft- und Wurfbereich. „Die Wettkämpfe fehlen eben“, fügte er an.

Die fehlenden Wettkämpfe stellen auch für Stabhochspringer Raphael Holzdeppe ein Handicap dar. Gerade deshalb hatte er sich auf seinen Heimwettkampf gefreut. Dass der Weltmeister von 2013 vor heimischem Publikum dreimal an der Höhe von 5,51 Metern scheiterte, wurmte ihn. „Ich wäre gerne höher gesprungen“, bemerkte er. So standen unterm Strich 5,36 Meter und Rang neun. „Das war ein sehr gelungenes Meeting. Alle waren froh darüber, dass das hier stattfindet“, sagte er.

Bier mit Kumpels

Im mentalen Bereich sei die Vorbereitung schwierig gewesen: „Ich war noch nie in so einer langen Wettkampfpause.“ Mit der Rückkehr der Wettkampfroutine sollten auch die Höhen wieder stimmen. Bevor Holzdeppe in knapp zwei Wochen bei den deutschen Meisterschaften startet, packt er seine Stäbe in Finnland bei einem Meeting aus. Holzdeppe genoss die Atmosphäre in Zweibrücken, „das war fast wieder normal“. Er aß im Zuschauerbereich eine Currywurst und trank mit den Kumpels, die wie seine Eltern im Stadion waren, ein Bier.