Regengüsse und Hagelschauer führten mehrfach zu Unterbrechungen bei den Pfalzmeisterschaften im Blockmehrkampf in Haßloch.

Nahezu problemlos meisterte der Hermersberger Ole Haubert seine fünf Disziplinen. Mit drei persönlichen Bestleistungen kam er auf insgesamt 2295 Punkte und wurde M15-Pfalzmeister im Blockwettkampf Wurf. Der Blockwettkampf zählt für alle U16-Athleten, die an deutschen Meisterschaften in ihrer Spezialdisziplin teilnehmen möchten, als zusätzliche Pflichtnorm. Mit den in Haßloch deutlich übertroffenen 2000 Punkten fehlen dem 15-jährigen Mehrkämpfer vom LAZ Zweibrücken jetzt noch 30 Zentimeter zur DM-Qualifikationsnorm (3,60 Meter) im Stabhochsprung. Hierfür hat er in den kommenden vier Wochen weitere Möglichkeiten.

Sehr erfolgreich war der Nachwuchs des LAC Pirmasens im Blockwettkampf Lauf der Altersklasse 12. Vier persönliche Rekorde im 75-Meter-Sprint (12,10 Sekunden), über 60 Meter Hürden (12,02 Sekunden), im Weitsprung (4,08 Meter) und mit dem 200-Gramm-Ball (23,50 Meter) sowie gute 2:36,97 Minuten im abschließenden 800-Meter-Lauf bedeuteten 1725 Punkte für Elias Hirtz und den M12-Pfalzmeistertitel in einer 13-köpfigen Konkurrenz. W12-Bronze mit 2094 Punkten ging an Luisa Gress vom LAC Pirmasens; hier waren es sogar 17 Starterinnen. Ihre Einzelergebnisse: 75 Meter in 11,52 Sekunden, 60 Meter Hürden in 11,76 Sekunden, 3,94 Meter im Weitsprung, 34,50 Meter im Ballwurf und 800 Meter in 2:48,86 Minuten.

Norm für „Süddeutsche“ erfüllt

Eine Qualifikationsnorm im Blick hatte Emma Scheiwe vom TV Lemberg. Ihre 7:52,41 Minuten über 2000 Meter lagen deutlich unter den geforderten 8:10 Minuten für die süddeutschen U16-Meisterschaften. Im Blockwettkampf Lauf der Altersklasse W14 belegte die 13-Jährige aus Schwanheim mit 2018 Punkten den vierten Platz hinter Vereinskameradin Emilia Becker (2034 Punkte), die bereits die Normen über 800 Meter und 2000 Meter für Kitzingen erfüllt hatte.

Platz drei mit 2188 Punkten im W14-Blockwettkampf Sprint/Sprung belegte Karina Dolinger und sicherte damit auch die Bronzemedaille für den TV Lemberg in der Mannschaftswertung.