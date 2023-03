Außenverteidiger Björn Weisenborn (28), aktuell Kapitän des Fußball-Oberligisten TuS Mechtersheim, wechselt nach Saisonende zum FK Pirmasens. „Er hat uns das jetzt mitgeteilt“, sagte der Sportliche Leiter der Römerberger, Heiko Magin. Weisenborn hat die Erfahrung von 43 Regionalligaspielen für Wormatia Worms und den SC Wiedenbrück; 130-mal lief er in den Oberligen Rheinland-Pfalz/Saar (Mechtersheim, Pfeddersheim), Nord (Anker Wismar) und Hessen (Bayern Alzenau, Viktoria Griesheim) auf. Seit Januar 2020 spielt der Freinsheimer in Mechtersheim, wo er auch die A-Junioren trainiert. Der 28-Jährige war drei Jahre lang Fußballprofi, jetzt arbeitet er als Verwaltungswirt bei der Pfälzischen Pensionsanstalt in Bad Dürkheim.

Beim FKP stehen damit für die kommende Saison drei Außenverteidiger unter Vertrag: Manuel Grünnagel, Jonas Vogt und Björn Weisenborn.