Awes Amed haben wir auf dem Pirmasenser Wochenmarkt getroffen. In unserem Spontantinterview hat er uns erzählt, warum er von Eppenbrunn nach Pirmasens gezogen ist und nach 20 Jahren immer noch „Ketchup im Blut“ hat.

Guten Tag! Wer sind Sie denn?

Ich bin Awes Ahmed und wohne hier in Pirmasens auf dem Horeb. Ich wohne jetzt schon mehr als 20 Jahre hier.

Wo haben Sie vorher gelebt?

In Eppenbrunn.

Hat es Ihnen dort nicht mehr gefallen?

Auf dem Land ist es immer so eine Sache. Von der Arbeit her. Ich arbeite in Homburg und führe dort eine McDonalds-Filiale. Das war immer sehr weit für mich. Von Pirmasens aus muss ich nicht mehr so weit fahren und bin flexibler. Dörfer sterben ja langsam immer mehr aus und da ist das ein bisschen schwierig. Davor war ich vier Jahre in Saarbrücken und bin täglich zwei Stunden gependelt. Das war anstrengender!

Fühlen Sie sich wohl in Pirmasens?

Ich bin vom Herzen ein Bärmesenser und ich fühle mich hier wohl (grinst).

Und bei McDonalds? Was tun Sie dort alles?

Ich leite die Filiale in Homburg. Ich bin Restaurantmanager und mit 18 Jahren zu McDonalds. Dort habe ich meine Ausbildung zum Fachmann für Systemgastronomie gemacht. Da wurde ich zweitbester Absolvent im Saarland. Mit 21 war ich schon Chef, da war ich plötzlich für 60 Mitarbeiter verantwortlich. Mittlerweile bin ich dienstältester Restaurantleiter und mache das schon 20 Jahre. Ich mache das immer noch mit Herz und habe immer noch Ketchup im Blut (lacht). Aber Sie wissen ja, wie das ist. Alles verändert sich und da gibt es auch Herausforderungen. Mit dem, was in unserer Wirtschaft vorgeht. Aber wir haben alle unsere Herausforderungen und denen stellen wir uns auch.

Und die Mitarbeiter? Sind das viele Studenten, die sich was dazuverdienen?

Das ist bunt gemischt. Ich habe viele Vollzeit- und Teilzeitkräfte, aber auch viele angehende Ärzte, die in Homburg Medizin studieren. Da ist alles dabei.

Wie verhält es sich mit den Kunden? Setzen die sich noch ganz klassisch ins Restaurant oder fahren sie eher am Schalter vorbei?

Der McDrive-Anteil ist immer noch stark, aber viele Gäste kommen immer noch rein. Wir haben ja viele Restaurants neugestaltet, mit Kiosk und Drum und Dran und der neuen Technik. Deshalb verbringen die Leute auch gerne Zeit bei uns.

Was steht heute noch bei Ihnen auf dem Programm?

Ich gehe gleich zum Zahnarzt, heute habe ich frei. Erst morgen geht es wieder an die Arbeit.

Oh, dann mal viel Glück! Und vielen Dank fürs Mitmachen!

Dankeschön! Schönen Tag noch!