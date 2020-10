Die Sanierung des Drive-In-Schalters der Pirmasenser McDonalds-Filiale in der Zweibrücker Straße dauert weiterhin an. Darüber, wie lange die Baustelle noch bleiben wird und ob die für 2020 geplanten Umbau- beziehungsweise Neubaumaßnahmen verschoben werden oder ganz aufgehoben sind, erteilt das Unternehmen zur Zeit keine Auskunft. Das Pirmasenser Schnellrestaurant wird von Franchisenehmer Harald J. Getrey aus Neunkirchen geführt, der weitere Filialen im Saarland und Rheinland-Pfalz betreibt. Auf Rückfragen zum aktuellen Stand der Planungen verwies das Unternehmen an die Münchner Konzernzentrale.

Nicht für tiefergelegte Fahrzeuge zu befahren

Von dort heißt es: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum Zeit- und Umbauplan noch keine genaueren Angaben machen können.“ Und weiter: „Nach Rücksprache mit den verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen kann ich Ihnen mitteilen, dass seit dem 3. August die vom Vermieter veranlassten und notwendigen Baumaßnahmen zur Sanierung des Fahrbelags in der Drive-Spur begonnen haben, da dies aufgrund der Verschleißsituation notwendig war.“ Das Restaurant sei normal im Betrieb, der Auto-Schalter nach einer anfänglichen Schließung aktuell „interimsweise geöffnet“, wie der Pressesprecher ausführt. Die Fahrspur allerdings sei nicht für tiefergelegte Fahrzeuge zu befahren, darauf weise ein Schild an der Einfahrt hin.