Das McDonald’s-Restaurant im Gewerbegebiet Wilgartswiesen-Hauenstein an der B10 wächst. Am Dienstag war Richtfest. Der Eröffnungstermin steht fest.

Anfang März begann der Bau des McDonald’s-Restaurants im interkommunalen Gewerbegebiet Wilgartswiesen-Hauenstein, am Dienstag wurde Richtfest gefeiert. „Es dauert 17 Wochen vom ersten Baggerlöffel bis zum ersten Burger“, sagte der künftige Betreiber Dennis Schnell mit Blick auf die benötigte Bauzeit bis zur Fertigstellung des Schnellrestaurants. Die ersten Burger sollen Ende Juni vor den Toren Hauensteins im Gewerbegebiet neben der Bundesstraße 10 verkauft werden. „Schön, dass Sie da sind“, begrüßte Patrick Weißler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hauenstein, den künftigen Betreiber Schnell, die Repräsentanten des Bauherrn McDonald’s Deutschland und die Mitarbeiter der am Bau beteiligten Firmen. „Wir freuen uns auf die Arbeitsplätze, die Lohnsteuer und die Gewerbesteuer“, ergänzte er mit einem Lachen.

40 Arbeitsplätze entstehen

Schnell betreibt mit seinem Unternehmen 16 McDonald’s-Restaurants, zwölf in Baden-Württemberg und vier in der Pfalz in Bad Bergzabern, Germersheim, Landau und Neustadt. Er leitet das Familienunternehmen mit Sitz in Baden-Baden, das seit 30 Jahren am Markt ist, in zweiter Generation. Im neuen Restaurant in Wilgartswiesen entstehen 40 Arbeitsplätze, die meisten davon in Vollzeit. „Wir werden mit einem Team aus erfahrenen und neuen Kräften starten“, sagte er. Das Team wird in einer topmodernen Filiale arbeiten. Im Innendesign soll sich die Region widerspiegeln, laut Schnell wird unter anderem Eichenholz verwendet.

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Die Gebäudehülle aus einem Stahlgerüst und Sandwichpaneelen steht, der Innenausbau läuft. Das Flachdach wird begrünt, darauf kommt eine Photovoltaikanlage. „Hier werden keine fossilen Energieträger mehr eingesetzt, alles ist elektrisch“, sagte Jens Heidel, der bei McDonald’s neue Immobilienprojekte verantwortet. Die US-amerikanische Burgerkette expandiert in Deutschland. Laut Heidel seien in diesem Jahr 50 neue Standorte geplant, im nächsten Jahr seien es 75.

Im künftigen Schnellrestaurant läuft der Ausbau, hier sind die Flilesenleger am Werk. Foto: Andreas Danner

Für den Standort im interkommunalen Gewerbegebiet Wilgartswiesen-Hauenstein, der auch ein McCafé beherbergt, habe die Lage an der B10 gesprochen, „der Lebensader der Region“, sagte er. „Wir haben zwischen Landau und Pirmasens nach einem Standort gesucht. Die B10 bietet uns hier Kundschaft, die Lage bietet uns Sichtbarkeit und mit der Ausfahrt sind wir gut anfahrbar. Mit diesem Standort sind wir gut dabei“, sagte der Immobilienmanager. Eine siebenstellige Summe investieren Bauherr und Betreiber in der Südwestpfalz.

Kein Rund-um-die-Uhr-Betrieb

Im Restaurant werden 100 Plätze entstehen, auf der Terrasse sind 70 Plätze geplant. Vorgesehen ist ein Außenspielbereich für Kinder. 33 Parkplätze und mehrere Stromladestationen werden gebaut. Wie bei allen neuen Restaurants der Kette üblich, wird es zwei Bestellpunkte im Drive-in geben. „Es wird auch Pick-up-Parkplätze geben, wo Gästen das per App bestellte Essen ans Auto gebracht wird“, erklärte Schnell. Ein 24-Stunden-Betrieb sei nicht geplant. „Wir werden morgens um 7 oder 8 Uhr öffnen und dann bis 0 oder 1 Uhr geöffnet haben, am Wochenende vielleicht auch länger“, kündigte er an.