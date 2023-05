Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein völlig neues Küchenkonzept für die individuellen und auch digitale Wünsche der Gäste, digitale Bestellterminals, ein Tischservice sowie mobiles Bestellen und Bezahlen. So will sich künftig das Fast-Food-Restaurant Mc Donald’s in Pirmasens präsentieren.

Die Filiale der Fast-Food-Kette in der Turnstraße will sich vergrößern. Wie eine Unternehmenssprecherin bestätigte, sei ein entsprechendes Grundstück gekauft