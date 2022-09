In Pirmasens will das Fast-Food-Unternehmen Mc Donald’s eine der modernsten Filialen Deutschlands eröffnen. Am Mittwoch hat der Burgerbräter mitgeteilt, wann es so weit sein wird: Das Unternehmerpaar Harald Josef und Julia Getrey empfangen ab dem 1. Oktober Gäste in der neuen Filiale. In unmittelbarer Nähe des mittlerweile abgerissenen ehemaligen Standorts von Mc Donald’s entstand in der Turnstraße in dreimonatiger Bauzeit ein Restaurant, dessen Design laut einer Mitteilung in dieser Form europaweit nur noch einmal zu finden sei.

Das neue Restaurant bietet seinen Gästen 104 Sitzplätze, davon 76 in der Lobby und 28 im McCafé-Bereich. Digitale Bestellmöglichkeiten liefern drei doppelseitige Kioske mit sechs Bestellpunkten. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach liefert zusätzlich Energie, das dritte Fenster im McDrive sowie eine zweite Drive-Spur, die sogenannte Dual Lane, sorgen für einen schnelleren Bestellablauf. Dadurch können mehr Gäste gleichzeitig bedient werden.

Weitere Infos zum neuen Restaurant gibt es hier.