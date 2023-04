Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mittelfeldspieler Maximilian Riehmer (25) aus Münchweiler ist ein gestandener Verbandsligafußballer. Er gehörte in dieser Klasse bei der SG Rieschweiler, beim SC Hauenstein und seit zwei Jahren beim SV Morlautern zum Stammpersonal. Nun steht der angehende Rolladen- und Sonnenschutzmechatroniker, der seine Ausbildung bei Rolladen Huber in Pirmasens macht, vor der vielleicht größten Partie seines Lebens, dem Verbandspokal-Halbfinale am Samstag (16 Uhr) mit dem SVM gegen die Drittliga-Profis des 1. FC Kaiserslautern.

Herr Riehmer, wir sprechen am Dienstag miteinander, in vier Tagen steht das Match gegen die FCK-Profis an, und noch ist unklar, wo gespielt wird. Eine außergewöhnliche Lage ...

Es