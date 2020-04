Diese Woche hat das Pirmasenser Tierheim gleich zwei Tiere der Woche: die beiden Meerschweinchen Max und Moritz. Die beiden unkastrierten Böckchen kamen in wirklich schlechtem Zustand beim Tierheim an und hatten mit Kokzidien zu kämpfen. Noch dazu haben sie chronische Probleme mit den Perinealtaschen. Da dies wohl länger unbehandelt geblieben ist, ist eine regelmäßige Reinigung notwendig. Die Meerschweinchen benötigen also besondere Pflege und die zukünftigen Besitzer sollten bereits erfahren in der Haltung und im Handling von Meerschweinchen sein. Aufgrund ihres vermutlich schon fortgeschrittenen Alters will das Tierheim Max und Moritz nicht mehr kastrieren. Sie werden ausschließlich gemeinsam vermittelt und sollten weiterhin nur zu zweit gehalten werden. Sie verstehen sich sehr gut und machen auch die notwendigen Behandlungen sehr gut mit. Sie sind schon seit einigen Wochen im Tierheim. Wer Interesse an ihnen hat, kann sich beim Tierheim melden, Telefon 06331-65977 oder per Mail an info@tierheim-pirmasens.com