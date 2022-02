Max Riefer, Perkussionist mit Pirmasenser Wurzeln, und der aus Neuseeland stammende Oboist Peter Veale bringen am Samstag, 12. März, in der Festhalle Werke südostasiatischer Komponisten zu Gehör. Höhepunkt des Abends ist die Welturaufführung des Werks „Salihara“, einer Komposition des in Speyer geborenen Komponisten und Musikethnologen Dieter Mack.

Schon früh entdeckte Max Riefer seine Leidenschaft für zeitgenössische Musik. Seit 2015 leitet der heute 39-Jährige die Schlagzeugabteilung der Universität in Kuala Lumpur, Malaysia. Als Gastdozent arbeitet er außerdem an verschiedenen internationalen Hochschulen. Konzertreisen führten ihn durch Europa, China, Japan, Südostasien und die Mongolei. Regelmäßig ist er auch in Pirmasens zu Gast, zuletzt war das im Juli 2021 der Fall: Mit drei Musikerkollegen hat er beim Sommerintermezzo ein Percussion-Konzert gegeben. Bei Riefers interdisziplinären Projekten verschmelzen Tanz, elektronische Musik, Schauspiel und Videoinstallationen.

„Salihara“ ist der Titel des Konzertprogramms am 12. März. Namensgebend dafür ist ein Kunst- und Kulturzentrum im Süden Jakartas, der Hauptstadt Indonesiens. Die Einrichtung mit ihren kreativen und progressiven Projekten gilt als fester Anker der lebendigen zeitgenössischen Kunstszene Südostasiens. Eines dieser Projekte war die Neue-Musik-Oper „Gandari“. 2019 vom Indonesier Tony Prabowo komponiert, hatten Peter Veale und Max Riefer die musikalische Leitung übernommen. Auf Basis dieser Zusammenarbeit und einer gemeinsamen Leidenschaft entwickelte sich die Idee, ein Duo-Programm mit Werken südostasiatischer Komponisten zu erstellen.

Musikalische Lebensläufe

Max Riefer gründete mit 18 Jahren sein erstes Ensemble für Neue Musik. Seit 2018 ist er der Künstlerische Leiter des Schlagzeugensembles DeciBells und seit Mai 2021 Leiter des Profils „Neue Musik“ an der Musikhochschule Lübeck. Darüber hinaus arbeitet er als Dozent für Percussion am Edward Said National Conservatory of Music in Jerusalem und als Dirigent des Jakarta Modern Ensemble in Indonesien.

Peter Veale, geboren 1959 in Dunedin, Neuseeland, wuchs in einer Musikerfamilie auf. Im zarten Alter von sechs Jahren griff er schon zu Geige und Klavier. Der Wunsch, auf die Oboe umzusatteln, bedurfte später allerdings einiger Überzeugungskraft. Seine Arbeit als Mitglied im Ensemble recherche (1986-1994), im Württembergischen Kammerorchester Heilbronn (1986-1996) und im Ensemble Musikfabrik hat Veale durch seine Tätigkeit als Solist, Kammermusiker, Dozent, Buchautor („Die Spieltechnik der Oboe“ – gemeinsam mit Claus-Steffen Mahnkopf) bereichert. Außerdem ist er Herausgeber der Reihe „Contemporary Music for Oboe“. Für Peter Veale wurden bis heute mehr als 50 Werke komponiert.

Der Titel ist Dieter Mack zu verdanken

Ein in Europa bekannter Name, der im Konzertprogramm auftaucht, ist sicherlich die in Brunei aufgewachsene Komponistin Liza Lim. Weitere Werke stammen aus den Federn von Yii Kah Hoe (Malaysia), Michael Asmara und Paul Gutama Soegijo (beide Indonesien). Der Name des deutschen Komponisten Dieter Mack wirkt nur auf den ersten Blick wie ein Fremdkörper im Konzertprogramm: Der in Speyer aufgewachsene Komponist beschäftigt sich seit über vier Jahrzehnten intensiv mit der Musik Südostasiens, lebte und unterrichtete viele Jahre in Indonesien, spricht fließend Balinesisch und Indonesisch. Mack kennt die dortige zeitgenössische Musikszene und ihre Akteure wie kaum ein Zweiter. Ihm ist auch der Titel des Abends zu verdanken. Zu Veale und Riefer pflegt er seit Jahren einen engen Kontakt.

Info

Konzert am Samstag, 12. März, in der Pirmasenser Festhalle. Beginn: 19 Uhr. Karten gibt es zum Preis von im Vorverkauf beim Kulturamt im Rathaus am Exerzierplatz, Telefon 06331 842352, E-Mail kartenverkauf@pirmasens.de . In der Festhalle gilt die Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung. Weitere Informationen und Hygienehinweise gibt es hier.