Seit rund zwei Jahren bespielt der Pirmasenser Bezirkskantor Maurice Antoine Croissant Gottesdienste in Nordfriesland: An praktisch jedem Sonntag um 8 Uhr eröffnet sein Orgelspiel in der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde auf Nordstrand im Gemeindeteil Odenbüll einen Gottesdienst. Im Zeitalter digitaler Medien ist das natürlich weder Hexenwerk noch Bibelwunder.

Das Format, das aus der Not der Corona-Lockdowns geboren wurde, erfreut sich großer Beliebtheit. Auch wenn die Gemeinde sonntäglich längst wieder analog zusammenkommt, hat Pastor Thorsten