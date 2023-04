Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 9. Juli präsentiert Matthias Romir in Pirmasens eine Sammlung visuell-artistischer Anekdoten aus Jonglage und Clownerie. „Das Leben ist Kurzgeschichten“ heißt sein Programm, das in einem Bilderrausch die Bandbreite seines Schaffens entfaltet. Christiane Magin hat mit dem Artisten gesprochen. Über Straßentheater und die Dinge, die das Leben lebenswert machen.

Herr Romir, Sie beschreiben sich als zeitgenössischen Spinner. Warum?

Damit ich machen kann, was ich will. Manche Dinge in meiner Show haben weder etwas mit Clownerie